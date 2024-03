James Fisher, Sons Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und wird nun zur Bewertung von James Fisher & Sons herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 59,46 Punkten, was darauf hinweist, dass die James Fisher & Sons-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim RSI25 beträgt der Wert 67,16, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält James Fisher & Sons somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei James Fisher & Sons eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der James Fisher & Sons-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über James Fisher & Sons in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt erhält James Fisher & Sons somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.