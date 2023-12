Jakks Pacific Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Jakks Pacific-Aktie hat in letzter Zeit eine starke Performance gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,94 USD, während der aktuelle Kurs bei 34,87 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +66,52 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 24,77 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +40,78 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war. An fünf Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jakks Pacific-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 18, während der RSI der letzten 25 Tage bei 28,45 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt sich eine starke Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dadurch ergibt sich insgesamt eine langfristig positive Stimmungsbild und somit eine Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut".

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine positive Entwicklung für die Jakks Pacific-Aktie.