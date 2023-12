Jakks Pacific Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen der Stimmung in den sozialen Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. In Bezug auf Jakks Pacific wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktieneinschätzung. Die Aktie von Jakks Pacific wurde kürzlich verstärkt in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch die Themen rund um das Unternehmen wurden positiv bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jakks Pacific-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Jakks Pacific als Neutral-Titel ein. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage zeigen eine "Gut"-Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.