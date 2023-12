Jakks Pacific Aktie: Was für ein Plan!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jakks Pacific diskutiert, was auf ein gutes Anleger-Sentiment hindeutet. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jakks Pacific liegt der RSI7 aktuell bei 39,28 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,56, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die gleitenden Durchschnittskurse der Jakks Pacific belaufen sich auf 21,46 USD, während der Aktienkurs bei 35,08 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +63,47 Prozent. Auch in Bezug auf den GD50 erhält die Aktie mit einem Abstand von +30,51 Prozent eine positive Bewertung. Somit wird das Jakks Pacific-Wertpapier insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Jakks Pacific festgestellt, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Jakks Pacific für diese Stufe daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.