Jakks Pacific Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Jakks Pacific diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Auch der Buzz für Jakks Pacific hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt hat. Dieses Kriterium wird daher ebenfalls mit "Gut" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion, also der Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Jakks Pacific in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse fällt auf, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jakks Pacific-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,29 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,01 USD liegt. Das entspricht einer Abweichung von +61,55 Prozent und wird daher mit "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (29,78 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 36,01 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+20,92 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jakks Pacific-Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der Jakks Pacific liegt bei 41,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 32,76 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung auf diesem Niveau.