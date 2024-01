Jakks Pacific Aktie: Hammer-Nachricht!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Jakks Pacific als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Jakks Pacific-Aktie liegt der Wert für den RSI7 bei 59,11, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie der Wert für den RSI25 bei 36,99, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indicators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jakks Pacific liegt derzeit bei 21,77 USD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 35,55 USD notiert und somit einen Abstand von +63,3 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 27,97 USD, was einer Differenz von +27,1 Prozent entspricht und daher ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Jakks Pacific-Aktie darstellt. Demnach ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jakks Pacific diskutiert, mit 11 Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen dominierte, und an einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Jakks Pacific auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Jakks Pacific in den vergangenen Monaten eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Faktor führt. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Jakks Pacific führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Wert für die Aktie.