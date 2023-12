Jaic Aktie: Das war abzusehen!

Die Jaic-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2457,64 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1680 JPY liegt, was einer Abweichung von -31,64 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 2034,32 JPY unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -17,42 Prozent entspricht. Somit erhält die Jaic-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Jaic-Aktie. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Jaic als überkauft bewertet. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 87,68 Punkten und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 86,16 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für beide führt. Dies deutet darauf hin, dass Jaic kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnte.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jaic diskutiert, was zu einer zusammengefassten "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.