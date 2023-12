Jaic Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Jaic wird in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet, um eine fundierte Analyse zu ermöglichen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 73,26 Punkten, was darauf hinweist, dass Jaic derzeit überkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie sowohl im Vergleich zum GD200 als auch zum GD50 unter dem Trend liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Jaic in Bezug auf verschiedene Analysefaktoren. Dies verdeutlicht, dass die Aktie momentan keine überzeugende Performance zeigt.