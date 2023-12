Jaic Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Jaic-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 1, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 10,69 an, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Jaic somit ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Jaic in Bezug auf die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jaic von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jaic derzeit positiv ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass die Aktie in einem guten Zustand ist. Der Kurs der Aktie liegt um +107,37 Prozent über dem GD200 und um +134,4 Prozent über dem GD50, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.