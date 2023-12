Jaic Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI für die Jaic-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Jaic war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz für Jaic gab, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Jaic-Aktie deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt diese Einschätzung, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Jaic-Aktie basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.