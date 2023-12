Jaic Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Jaic-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt als Indikator für den aktuellen Trend herangezogen wird. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jaic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2463,2 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1753 JPY liegt, was einer Abweichung von -28,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-14,22 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Jaic-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich bei Jaic in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Jaic zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jaic-Aktie beträgt 84, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 84,89 überkauft, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jaic.

Die Anlegerstimmung bezüglich Jaic zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält Jaic heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird die Jaic-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.