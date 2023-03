Ein Jahr Western Union Digital Banking in Deutschland: 6 % Zinsen für Premium-Kontoinhaber und neue Kundenangebote

Finanztrends Video zu Platin



Wien (ots) -- Bis zu 150 EUR Anmeldebonus; Empfehlungsbonus von 20 EUR.- App bietet Multi-Währungs-Konten und internationale Geldtransfers, Visa Platinum Debitkarte und gebührenfreie Überweisungen zwischen Western-Union-Kunden.Vor einem Jahr hat Western Union seine integrierte App für Digital Banking und internationale Geldtransfers (https://www.westernunion.com/de/de/wuplus.html) in Deutschland auf den Markt gebracht. Aus diesem Anlass bietet Western Union seinen Banking-Kunden in Deutschland eine Reihe neuer Angebote.Heute nutzen bereits rund 150.000 Anwender in Deutschland sowie in Rumänien, Polen und Italien die Western Union Digital Banking App für ihre finanziellen Angelegenheiten - immer mit dem Ziel, ein besseres Leben für sich und ihre Liebsten zu verwirklichen. Die App wurde speziell für die Bedürfnisse von Menschen entwickelt, die sich aus beruflichen Gründen im Ausland aufhalten oder in ein anderes Land übergesiedelt sind.Zu den neuen Angeboten* für Kunden in Deutschland gehören:- 6 % Zinsen für Premium-Kunden und 2 % Zinsen für Standard-Kunden auf dem Sparkonto für Guthaben bis zu 10.000 EUR.- Bis zu 150 EUR Bonus für Kunden, die in den sechs Monaten nach der Kontoaktivierung jeden Monat insgesamt 1.200 EUR einzahlen und 600 EUR ausgeben.- Kunden, die einen Freund empfehlen, erhalten einen Bonus von 20 EUR, wenn die empfohlene Person den ersten Einkauf mit der Digital-Banking-Karte oder eine internationale Überweisung im Wert von mindestens 10 EUR durchführt.- Ein Monat gratis für Aboservices ausgewählter Anbieter.Die Nutzer der App profitieren bereits von den folgenden Möglichkeiten:- Einrichten eines digitales Giro- und Sparkontos in mehreren Währungen.- Geld international senden und empfangen - sofort und gebührenfrei mit anderen Inhabern eines digitalen Bankkontos von Western Union.- Nutzung einer Visa Platinum Debitkarte für volle Flexibilität beim Bezahlen.- Kostenlose Überweisungen zwischen Western Union Digital-Banking-Kunden.Was die Western Union Digital Banking App von ähnlichen Angeboten unterscheidet, ist die volle Omnichannel-Erfahrung von Western Union, von der die Nutzer der App beim Senden und Empfangen von Geld profitieren. So können sie beispielsweise über die App Geld in verschiedenen Währungen an Familienangehörige und Freunde auf der ganzen Welt senden und das Geld an Hunderttausenden von Vertriebsstandorten weltweit in bar auszahlen lassen. Ebenso können sie Geld direkt auf eine Karte, in eine mobile Wallet oder an ein Bankkonto senden, oftmals nahezu in Echtzeit**. Auch umgekehrt können sie Geld empfangen, das über die Vertriebsstandorte oder die digitalen Plattformen von Western Union an sie gesendet wurde."Ich freue mich sehr über das Vertrauen der deutschen Verbraucher in unsere Digital Banking App. Seit ihrer Einführung vor einem Jahr verändert sie die Art und Weise, wie Menschen in Deutschland Geld sparen, ausgeben und bewegen und wie sie mit Familie und Freunden auf der ganzen Welt in Kontakt bleiben. Wir wollen daher weitere attraktive Angebote für die Kunden in Deutschland einführen, die ihnen in einer für alle wirtschaftlich herausfordernden Zeit einen echten Mehrwert bieten," sagt Almir Muminovic, Digital Banking Country Director von Western Union in Deutschland.Die App wird von der Western Union International Bank mit Hauptsitz in Wien betrieben. Alle Guthaben bis zu 100.000 EUR (oder dem entsprechenden Wert in anderen Währungen) pro Einleger sind durch das österreichische Einlagensicherungssystem gesichert.Die Western Union Digital Banking App ist im Google Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.westernunion.wuplus.eu&pli=1) und im App Store (https://apps.apple.com/de/app/wu-plus/id1591224924) verfügbar.* Alle Bedingungen für die Angebote finden sich unter https://www.westernunion.com/de/de/wuplus.html** Abhängig vom Standort.Über Western UnionDie Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen. Die von Western Union gebotene Plattform ermöglicht nahtlose grenzüberschreitende Zahlungsströme, und das weltweit führende Finanznetzwerk des Unternehmens verknüpft mehr als 200 Länder und Hoheitsgebiete und über 130 Währungen. Wir vernetzen Verbraucher, Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen über eines der am weitesten reichenden Netzwerke der Welt, das Zugang zu Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Geldbörsen und Karten sowie einem umfangreichen weltweiten Netz von Einzelhandelsstandorten bietet. Western Union verbindet die Welt, um grenzenlose Möglichkeiten erreichbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.Pressekontakt:Stephan Ester, FleishmanHillard+49-69-405702-521stephan.ester@fleishman.comNicholas MandalasNicholas.mandalas@wu.comOriginal-Content von: Western Union, übermittelt durch news aktuell