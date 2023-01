Das Jahr 2023 hat gerade erst begonnen: Wir setzen bei Goose auf Innovation

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Im Januar wird Goose an einem der einflussreichsten Tech-Events der Welt teilnehmen: der CES.Das Unternehmen freut sich darauf, mit seiner Community in Kontakt zu treten und neue Märkte zu erschließen, um seine leistungsstarke SaaS-Plattform, die den Zugang zu Unterhaltungsangeboten auf der ganzen Welt erleichtern soll, vorzustellen.In diesem Jahr setzt Goose stark auf seine revolutionäre Technologie und bringt eine Komplettlösung für Unternehmen auf den Tisch, mit der Unternehmen ihre Streaming-Dienste aufbauen und betreiben können und die ihnen hilft, ihre LiveTV- und Video-on-Demand-Inhalte so einfach wie möglich zu monetarisieren.Deshalb hat Goose zu Beginn des Jahres Goose Ultra Security Video SaaS auf den Markt gebracht, um seinen Kunden weltweit ein absolut sicheres Erlebnis und Datenschutz zu garantieren und gleichzeitig seinem Ziel treu zu bleiben, immer an der Spitze von Qualität und Entwicklung zu stehen.Das Hauptargument von Goose ist, dass die Kunden kein technisches Wissen, kein großes Software-Engineering-Team und keine großen Investitionen brauchen, um einen erstklassigen OTT-Dienst zu starten. Die Kunden müssen nur noch ihre Inhalte einbinden, und schon können sie loslegen.Die CES ist nicht die einzige Station für Goose, das bereits seine Präsenz auf der AndinaLink, Nab Show, CABSAT und IBC bestätigt hat. Besuchen Sie diese Messen also unbedingt und behalten Sie im Auge, was als Nächstes kommt, denn Goose blickt mit weiteren Innovationen in die Zukunft.Video – https://www.youtube.com/watch?v=DYjVOR1Z0ik (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3748504-1&h=2684010111&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3748504-1%26h%3D1276439275%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DDYjVOR1Z0ik%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DDYjVOR1Z0ik&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDYjVOR1Z0ik)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1977310/Goose_PR_CES.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3748504-1&h=3844805358&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3748504-1%26h%3D319163625%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1977310%252FGoose_PR_CES.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1977310%252FGoose_PR_CES.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1977310%2FGoose_PR_CES.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-jahr-2023-hat-gerade-erst-begonnen-wir-setzen-bei-goose-auf-innovation-301714111.htmlPressekontakt:Mercedes Muiño,mercedes.muino@gooseott.com,+5491124598842Original-Content von: GOOSE, übermittelt durch news aktuell