Jaguar Mining Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Jaguar Mining wird derzeit auf technischer Basis analysiert und erzielt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage liegt bei 1,91 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,76 CAD liegt, was einer Abweichung von -7,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage beträgt 1,66 CAD, was einer Abweichung von +6,02 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Jaguar Mining liegt bei 62,22 und zeigt somit weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Einstufung führt. Beim RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Jaguar Mining hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu vermehrten negativen Kommentaren führte und das Stimmungsbarometer in den roten Bereich brachte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der Zunahme negativer Kommentare.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Jaguar Mining eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" von insgesamt 1 Analysten. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 2,27 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Jaguar Mining somit eine neutrale Bewertung auf technischer und analytischer Basis.