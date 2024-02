Jaguar Mining Aktie: Abwarten

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jaguar Mining ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Jaguar Mining-Aktie abgegeben. Dabei wurde die Aktie einmal als "Neutral" bewertet, während keine Bewertungen als "Gut" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,8 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 13,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt eine positive Empfehlung für die Jaguar Mining-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussionen festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jaguar Mining bei 1,76 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,59 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Ebenso liegt der GD50 bei 1,81 CAD, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Gesamtbewertung für Jaguar Mining.