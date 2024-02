Jaguar Health Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Dividendenrendite für Jaguar Health beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) der Jaguar Health-Aktie zeigt einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 62,93, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Rating für Jaguar Health führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Jaguar Health wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die negative Änderung der Stimmungsrate in diesem Zeitraum führt jedoch zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Jaguar Health in diesem Punkt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jaguar Health. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.