Jaguar Health Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung bezüglich der Jaguar Health-Aktie wird von Anlegern sowohl positiv als auch neutral bewertet. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen der Nutzer der sozialen Medien wider, die in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Jaguar Health aufgegriffen haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Jaguar Health derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da der Wert deutlich unterhalb des Durchschnitts liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jaguar Health-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Wenn man jedoch den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis vergleicht, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jaguar Health-Aktie bei 0,37 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,06 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -83,78 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -45,45 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht", basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Jaguar Health-Aktie gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.