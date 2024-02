Jaeger Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Jaeger-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet, die auf verschiedenen Kriterien basiert. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,005 CAD weicht somit um -50 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,01 CAD weist mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von -50 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jaeger-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,55. Daher erhält die Aktie für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Jaeger-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 20 Prozent erzielt hat, was 43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 42,76 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für die Jaeger-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.