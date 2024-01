Jadestone Energy Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Jadestone Energy":

Die Anleger-Stimmung bei Jadestone Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum starke positive oder negative Ausschläge in der Stimmung gegenüber Jadestone Energy. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen als durchschnittlich zu bewerten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Jadestone Energy-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Jadestone Energy aus dem letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 50 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 49,25 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist dementsprechend "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Jadestone Energy zeigt, dass die Aktie derzeit als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet jedoch auf eine neutrale Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".