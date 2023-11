Jadestone Energy Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos":

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Jadestone Energy-Aktie zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Jadestone Energy insgesamt eine Analystenbewertung von 1, die als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 50 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotential von 49,25 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse ergeben sich gemischte Bewertungen. Während der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 44,88 GBP lag, schloss die Aktie am letzten Handelstag bei 33,5 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 31,65 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jadestone Energy daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse, wobei der RSI7 bei 33,33 und der RSI25 bei 39,39 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Jadestone Energy-Aktie also gemischte Bewertungen in Bezug auf das Sentiment, die Analysteneinschätzung, die technische Analyse und den Relative Strength-Index.