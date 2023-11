Jade Leader Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Aktienkurs von Jade Leader hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 825 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jade Leader eine Outperformance von +835,52 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -10,52 Prozent im letzten Jahr, wobei Jade Leader um 835,52 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Die starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie lassen keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen erkennen. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jade Leader. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jade Leader im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,82 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 3,82 %. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung und wird als "Schlecht" bewertet.