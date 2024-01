Jade Bird Fire Alarm Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die RSI der letzten 7 Tage für die Jade Bird Fire-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 76,16 an, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jade Bird Fire.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Untersuchung der Aktie von Jade Bird Fire zeigte sich eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Jade Bird Fire bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was sich auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein, zwei Tagen widerspiegelte. Dadurch ergibt sich insgesamt für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die charttechnische Entwicklung der Jade Bird Fire-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Jade Bird Fire-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.