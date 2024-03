Jade Bird Fire Alarm Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Jade Bird Fire-Aktie haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Dies spiegelt sich in einem "Schlecht"-Rating wider. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, und die Aktie wurde weniger beachtet, was zu einer negativen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der aktuelle Kurs von 15,47 CNH liegt 12,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Jade Bird Fire-Aktie hauptsächlich positiv gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem RSI.