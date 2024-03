Jade Bird Fire Alarm Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Daten in sozialen Netzwerken hervorgeht. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer Grün an, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Jade Bird Fire gesprochen, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verwendet man trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Jade Bird Fire-Aktie beträgt derzeit 15,87 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 14,05 CNH liegt (-11,47 Prozent Abweichung). Hierdurch wird die Aktie negativ bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,4 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+4,85 Prozent). Daher wird die Aktie hier neutral bewertet. Insgesamt erhält Jade Bird Fire basierend auf der technischen Analyse also eine neutrale Bewertung.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Jade Bird Fire festgestellt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussionen oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und der Buzz neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jade Bird Fire liegt bei 61,96 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 44,16, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auch hier eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und der Relative Strength Index Jade Bird Fire insgesamt neutral bewerten.