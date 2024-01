Jade Bird Fire Alarm Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war Jade Bird Fire besonders im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, jedoch haben sich die Diskussionen in erster Linie mit positiven Themen rund um Jade Bird Fire beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jade Bird Fire aktuell bei 17,23 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 13,63 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -20,89 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der GD50 derzeit ein Niveau von 15,07 CNH angenommen hat, was einer Differenz von -9,56 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Signal auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Instrument der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI für Jade Bird Fire beträgt aktuell 43,12 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 77,97, was darauf hinweist, dass Jade Bird Fire hier überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Jade Bird Fire auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz im Internet.