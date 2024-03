Jade Bird Fire Alarm Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Bewertung der Stimmung und des Buzzes: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Jade Bird Fire-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab 11 positive Tage, zwei negative Tage und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jade Bird Fire eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse betrachten wir zunächst den längerfristigen gleitenden Durchschnitt von 200 Handelstagen, der aktuell bei 15,68 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (15,3 CNH) liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,79 CNH, was einer positiven Bewertung entspricht. Zusammenfassend wird Jade Bird Fire somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jade Bird Fire liegt bei 43,59, was als neutral bewertet wird. Der RSI25 für die Jade Bird Fire bewegt sich bei 39, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".