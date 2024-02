Brookfield Infrastructure Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Brookfield Infrastructure Partners":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Brookfield Infrastructure in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Brookfield Infrastructure bei -15,09 Prozent und damit mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit "Multi-Dienstprogramme" liegt die Rendite von Brookfield Infrastructure mit -10,54 Prozent deutlich niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Brookfield Infrastructure liegt bei 43,73, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Brookfield Infrastructure-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt gibt es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 40 CAD, was eine erwartete Performance von -5,64 Prozent darstellt, da derzeit 42,39 CAD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Zusammenfassend wird die Brookfield Infrastructure-Aktie von der Redaktion insgesamt als "Neutral" bewertet.