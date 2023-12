Jadason Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Firstgroup Plc.":

Die technische Analyse der Jadason-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,01 SGD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,006 SGD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 SGD, was ebenfalls zu einer Unterbewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jadason liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der längerfristige RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 53,85 Punkten. Somit erhält die Jadason-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität über Jadason mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Jadason in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -35,5 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 35,76 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Jadason-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

