Jadason Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs von Jadason hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um mehr als 36 Prozent verschlechtert, was einer Rendite von -50 Prozent entspricht. Ebenso liegt die Rendite von Jadason im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche um 35,5 Prozent niedriger, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -14,5 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Jadason in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jadason-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 83 liegt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und zeigt, dass Jadason weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in dem Zeitraum kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Jadason daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Jadason eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral waren. Basierend auf dieser Analyse erhält Jadason insgesamt für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.