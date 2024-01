Jadason Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Jadason liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,14 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Jadason daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Jadason mit 0,005 SGD derzeit 50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -50 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Jadason von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird die Jadason-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

