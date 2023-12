Jadason Aktie: Ist das noch normal?

Die Aktie von Jadason wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,01 SGD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,005 SGD liegt und somit einen Abstand von -50 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,01 SGD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite bei 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 5,45 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Jadason-Aktie zeigt sich derzeit neutral, da der RSI der letzten 7 Tage bei 55 liegt und der RSI der letzten 25 Handelstage bei 58,82. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie von Jadason ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Zusammenfassend lässt die technische Analyse und die Betrachtung von Dividenden, RSIs und dem Sentiment die Jadason-Aktie aktuell als "Neutral" bewerten.