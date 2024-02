Jadason Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Jadason zeigt, dass der Kurs der Aktie bei 0,006 SGD liegt, was einen Abstand von -40 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls -40 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Jadason im letzten Jahr eine Rendite von -71,43 Prozent erzielt, was 56,73 Prozent unter dem Durchschnitt (-14,7 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -15,44 Prozent, und die Jadason liegt aktuell 55,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Jadason liegt bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer Differenz von -5,3 Prozent zur durchschnittlichen Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Jadason über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die Jadason somit in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".