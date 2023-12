Jacquet Metalrvice Aktie: Was passiert jetzt?

Das Anleger-Sentiment für Jacquet Metals Saca basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über das Unternehmen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es kein besonders positives oder negatives Interesse der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Jacquet Metals Saca insgesamt als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Jacquet Metals Saca bei 35,56, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 27, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Jacquet Metals Saca festgestellt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses bewertet Jacquet Metals Saca aktuell als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 17,73 EUR, während der Aktienkurs bei 18,46 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,12 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 17,04 EUR, was einer Abweichung von +8,33 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".