Jacquet Metalrvice Aktie: Hammer Entwicklung!

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen harte Faktoren wie Bilanzkennzahlen und Unternehmenszahlen eine wichtige Rolle, aber auch die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz müssen berücksichtigt werden. Die Aktie von Jacquet Metals Saca hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Gesamturteil "Neutral".

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Jacquet Metals Saca liegt aktuell bei 14,89, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 22, was ebenso auf eine Überverkaufssituation und somit eine "Gut"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Jacquet Metals Saca zeigt sich insgesamt eher neutral in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Anleger-Stimmung ebenfalls ein "Neutral".

Schließlich zeigt die technische Analyse, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jacquet Metals Saca-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 17,73 EUR liegt und der letzte Schlusskurs bei 18,64 EUR, was einer positiven charttechnischen Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt darüber, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Jacquet Metals Saca-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.