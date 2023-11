Jacobson Pharma Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Dividendenrendite der Jacobson Pharma-Aktie beträgt derzeit 7,73 Prozent, was 4,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies wird von der Redaktion als "Gut" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) von Jacobson Pharma liegt bei 55,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 56,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Jacobson Pharma-Aktie mit 0,63 HKD derzeit um -3,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -24,1 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.