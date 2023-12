Jacobson Pharma Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index. Anhand dieses RSI hat die Jacobson Pharma aktuell einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Jacobson Pharma weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent liegt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Jacobson Pharma derzeit als "Schlecht" einzustufen, da der GD200 des Wertes bei 0,8 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,64 HKD um -20 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,64 HKD, was wiederum einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität bei Jacobson Pharma ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.