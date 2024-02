Jacobs Solutions Aktie: Das war abzusehen!

In der technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Bei der Jacobs-Aktie liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 129,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 146,48 USD liegt, was einer Abweichung von +13,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (135,18 USD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +8,36 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Jacobs-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Analysten schätzen die Aktie der Jacobs auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 0 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Für Jacobs liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 149 USD, was einer Erwartung von 1,72 Prozent entspricht und damit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jacobs liegt bei 38,06 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 30,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktivität und die Stimmungsänderung für Jacobs werden als mittel und kaum verändert bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie von Jacobs in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".