Jacobs Solutions Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Aktuell liegt der Jacobs-RSI bei 22,03, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Jacobs derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 128,31 USD, während der Aktienkurs bei 144,29 USD liegt, was einer Abweichung von +12,45 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 132,66 USD führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Beim Sentiment und Buzz wird auch die Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Bereich zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, weshalb Jacobs hier eine Einschätzung als "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich hingegen positiv, sowohl in Bezug auf die Bewertungen der Nutzer als auch auf die diskutierten Themen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.