Jacobio Pharmaceuticals Co Lt Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jacobio beträgt derzeit 13,95 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Jacobio weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Durchschnittswerte des Schlusskurses von Jacobio für die letzten 200 Handelstage und die letzten 50 Handelstage zeigen negative Abweichungen von -34,58 Prozent bzw. -13,31 Prozent. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Jacobio. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird Jacobio hinsichtlich des RSI, der charttechnischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und der Stimmung der Anleger als "Neutral" bewertet.