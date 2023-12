Jacobio Pharmaceuticals Co Lt Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Jacobio in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Jacobio vergeben wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Jacobio in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jacobio-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis keine guten Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine negative Abweichung und damit ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Jacobio-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse also eine durchweg negative Bewertung für Jacobio, sowohl in Bezug auf Sentiment und Buzz, als auch in der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.