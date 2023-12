Jacobio Pharmaceuticals Co Lt Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Jacobio ist laut dem Anleger-Sentiment derzeit neutral. In den letzten zwei Wochen gab es keine überwiegend positiven oder negativen Diskussionen oder Interaktionen in sozialen Medien. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "neutral" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Jacobio derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (30,77 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (64,67) deuten darauf hin, dass die Aktie als "neutral" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Jacobio zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jacobio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 5,34 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 3,66 HKD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -31,46 Prozent und führt zu einer Bewertung als "schlecht". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein "neutral"-Rating aufgrund eines geringeren Unterschieds von -3,68 Prozent.

Insgesamt wird die Aktie von Jacobio daher aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse als "neutral" bewertet.

