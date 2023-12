Jacobio Pharmaceuticals Co Lt Aktie: Ist es das gewesen?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Jacobio auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier im Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Jacobio-Aktie beträgt derzeit 5,29 HKD, was einem deutlichen Abweichung von 27,98 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,81 HKD) entspricht. Daher erhält Jacobio eine "schlechte" Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Jacobio basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jacobio liegt bei 8,16, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer "guten" Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als Anzeichen für eine "neutrale" Situation betrachtet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie eine "gute" Bewertung vergeben.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung einer Aktie bei. Die Diskussionsintensität bei Jacobio ist durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Jacobio daher als "neutral" eingestuft.

