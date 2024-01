Jackson Financial Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Jackson Financial":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Jackson diskutiert, wobei vor allem überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Jackson beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten haben die Aktie von Jackson in den letzten zwölf Monaten mit einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht eingestuft, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Jackson vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 49,88 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -3,77 Prozent hindeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

In der technischen Analyse ist die Aktie von Jackson derzeit +6,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen bei +32,98 Prozent, was auch hier zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Jackson wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.