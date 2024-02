Jackson Financial Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Jackson Financial":

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Auf Basis der Anzahl der Beiträge und der Veränderung der Stimmung lässt sich ein langfristiges Bild über die Stimmungslage erstellen. Die Analyse der Aktie von Jackson zeigt eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die langfristige Stimmung ein "Gut"-Rating für die Aktie von Jackson.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jackson-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 24. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 39,48, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jackson.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen positiv gestimmt waren. Auch die Diskussionen rund um die Aktie waren überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jackson-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,27 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Jackson-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.