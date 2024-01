Jackpot Digital Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Jackpot Digital liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jackpot Digital derzeit bei 0,08 CAD verläuft, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist mit 0 Prozent neutral. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine Bewertung von "Neutral", da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Insgesamt kann die Aktie der Jackpot Digital daher aufgrund der verschiedenen Indikatoren und Analysen als "Neutral" eingestuft werden.