Jackpot Digital Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Jackpot Digital-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 100 beträgt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Unsere Analysten haben die Jackpot Digital-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,07 CAD weist keine Abweichung zum aktuellen Kurs von 0,07 CAD auf. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,08 CAD, ergibt sich eine Abweichung von -12,5 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jackpot Digital festgestellt werden. Es gab auch keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Jackpot Digital daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für diese Stufe.