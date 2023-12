Jackpot Digital Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Jackpot Digital über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden können. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Jackpot Digital in diesem Punkt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Jackpot Digital eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Jackpot Digital daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für Jackpot Digital beträgt aktuell 0,08 CAD für die letzten 200 Handelstage, während der letzte Schlusskurs bei 0,07 CAD liegt, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Jackpot Digital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von 50 zeigt, dass Jackpot Digital weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".