Jackery treibt die Branche für Solargeneratoren mit seinen neuesten Solargeneratoren 1000 und 300 Plus voran

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Nachdem Jackery (https://de.jackery.com/) in der Vergangenheit mit seinen dynamischen und wendigen Angeboten das Interesse von Solargenerator-Enthusiasten geweckt hat, zementiert sich das Unternehmen mit seiner neuesten Iteration von Solargeneratoren als Vorreiter unter den Anbietern tragbarer Energie: Solargenerator 1000 Plus und Solargenerator 300 PlusDiese beiden neuen Mitglieder der Plus-Serie wurden auf der Grundlage der Pro-Serie des Unternehmens entwickelt und bieten Unterstützung für Outdoor-Erlebnisse wie Camping, Reisen im Gelände und Stromausfälle im Haus. Sowohl der Solargenerator 1000 Plus als auch der 300 Plus ermöglichen einen nachhaltigen und sicheren Zugang zu Energie, der für die Nutzer durch die mobile Anwendungstechnologie einfach zu nutzen ist.Der Solargenerator 1000 Plus (https://de.jackery.com/products/solar-generator-1000-plus) verfügt über eine hohe Ausgangsleistung von 2.000 W und ist für den Betrieb aller wichtigen Haushaltsgeräte geeignet, falls die Stromversorgung durch einen Stromausfall oder Sturm unterbrochen werden sollte. Außerdem können dank der Kapazität bis zu 3 Akkupacks angeschlossen werden, so dass die Stromkapazität auf bis zu 5kWh erweitert werden kann, wodurch es Haushalten ermöglicht wird, bis zu 3 Tage lang ohne Stromnetz auszukommen.In ähnlicher Weise eignet sich der Solargenerator 300 Plus (https://de.jackery.com/products/solar-generator-300-plus) für Camper, Wanderer und Nutzer von Notstromaggregaten, die tragbare Energie in einem leichten und kompakten Design benötigen. Mit einem Gewicht von 5 kg ist der Solargenerator 300 Plus zusammen mit seinen einklappbaren Solarmodulen in Buchgröße eine Art Tasche, die sich als praktisch für die Aufbewahrung und den Transport erweist.Beide Produkte sind Teil der immer größer werdenden Produktpalette von Jackery, die sich bereits mit den vorherigen Modellreihen für die Stromversorgung, wie z.B. der Pro-Serie, auf dem Markt für die tragbare Stromversorgung einen Namen gemacht hat. Letztes Jahr wurde der Solargenerator 1000 Pro von Jackery auf der IFA Berlin 2022 vorgestellt und stieß auf Begeisterung, wodurch das Unternehmen dazu angespornt wurde, seine Mission „Bring Green Energy to All" weiter zu verfolgen. Das Unternehmen hat seine Produkte auf der Grundlage der Pro-Serie weiterentwickelt und sie durch die Plus-Serie noch zuverlässiger, sicherer und nachhaltiger gemacht. Das zeigen auch die Auszeichnungen für Nachhaltigkeit, die das Unternehmen von vielen Organisationen erhalten hat, darunter den SEAL Sustainable Product Award für den Solargenerator 2000 Plus.Jackery wurde im Silicon Valley gegründet und expandierte in den letzten Jahren weltweit und hat sich als wichtiger Akteur in der Branche für die tragbare Stromversorgung etabliert. Dank seines starken Fokus auf Innovation hat sich das Unternehmen einen Namen damit gemacht, die Art und Weise, wie Verbraucher die freie Natur erleben, zu revolutionieren und ihnen außergewöhnliche und nachhaltige Lösungen im Bereich der Energieversorgung zu bieten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2202953/13bea919fae47aa8630d02c892b2cd9b.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jackery-treibt-die-branche-fur-solargeneratoren-mit-seinen-neuesten-solargeneratoren-1000-und-300-plus-voran-301922494.htmlPressekontakt:Tracy Wang,tracywang@jackery.comOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell