Jackery präsentiert neue Modelle auf der CES 2023

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Jackery (https://bit.ly/3s9FMaF), der weltweit führende Anbieter innovativer tragbarer Strom- und umweltfreundlicher Outdoor-Energielösungen, hat angekündigt, dass er eine Reihe seiner preisgekrönten Konzeptprodukte und zwei neue Solargeneratoren aus seiner Pro-Produktreihe zur CES 2023 mitbringen wird. Die CES ist das weltweit einflussreichste Technologieereignis und die größte Messe für Unterhaltungselektronik in den USA und findet 2023 vom 5. bis zum 8. Januar in Las Vegas statt.Jackerys lang erwarteter Besuch auf der CESJackery gilt als aufstrebender Akteur im Technologiesektor und wird auf der Messe, zu der Zehntausende von Besuchern, darunter Fachleute und Investoren aus aller Welt, erwartet werden, die neuesten Solargeneratorprodukte aus seiner beliebten Pro-Produktreihe vorstellen. Die neuen Produkte werden die Leistungsoptionen der Pro-Reihe erweitern und es Jackery ermöglichen, flexiblere Lösungen für mehr Kunden anzubieten.Als Teil der Produktreihe Pro hat Jackery Anfang des Jahres die Modelle 1000 Pro und 2000 Pro auf den Markt gebracht. Der Premium-Solargenerator Jackery 1000 Pro mit 800 W ist vor allem bei Outdoor-Fans sowie Camping- und Wohnmobilreisenden beliebt. Der Jackery-Solargenerator 2000 Pro ist ein Modell, das mit einer vollen Ladung von 2.160 Wh mit nur 2,5 Stunden Sonnenlicht ein ganz neues Niveau darstellt. Der preisgekrönte Fernseh- und Filmstar Chris Pratt brachte seine Vorliebe für das 2000 Pro-Modell zum Ausdruck und betonte, der Solargenerator „liefert unbegrenzt erneuerbare Energie" und sei „ein absoluter Wendepunkt".Höchste Qualität seit 10 JahrenJackery legt großen Wert auf Qualität und hat sich im 10. Jahr seines Bestehens zu einem Pionier und Marktführer in der Solarenergiebranche entwickelt, dessen Produkte in den letzten zehn Jahren eine große Zahl treuer Kunden gewonnen haben.Dank seiner ständigen Bemühungen um Produktsicherheit, Stabilität und Effizienz hat sich Jackery weltweit an die Spitze der Verkaufsranglisten für Solargeneratoren vorgearbeitet, und das Unternehmen strebt weiterhin nach Spitzenleistungen, indem es die Produktiteration vorantreibt, um den Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten.Infolgedessen hat sich Jackery zu einer vertrauenswürdigen internationalen Marke entwickelt und den größten Anteil am Weltmarkt für Solargeneratoren erobert. Laut Daten von Euromonitor vom August 2022 hat der kumulierte Umsatz über zwei Millionen Einheiten weltweit erreicht.In den letzten zehn Jahren hat sich Jackery durch sein Produktdesign für umweltfreundliche Energie eingesetzt, und diese Bemühungen wurden auf internationaler Ebene mit zahlreichen prestigeträchtigen Auszeichnungen gewürdigt.Weitere Informationen finden Sie auf www.jackery.com.Informationen zu JackeryJackery, der 2012 in Kalifornien gegründete, weltweit führende Anbieter innovativer tragbarer Strom- und grüner Outdoor-Energielösungen, ist eine weltweit verkaufsstarke Solargenerator-Marke, die aus der Vision entstanden ist, grüne Energie für jedermann und überall anzubieten. Jackery brachte 2016 die weltweit ersten tragbaren Kraftwerke für den Außenbereich auf den Markt und entwickelte 2018 die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich erfüllt Jackery den Energiebedarf aller Naturliebhaber und inspiriert sie zu weiteren Erkundungen und Abenteuern.Jackery hat seine Präsenz von den USA nach Europa, Japan und China ausgeweitet und seit 2018 weltweit mehr als zwei Millionen Einheiten verkauft. Seine Produkte werden regelmäßig als Bestseller auf Amazon ausgewählt. Die Marke hat bisher 40 renommierte internationale Designpreise erhalten, darunter den Red Dot Design Award, den iF Design Award, den A' Design Award and Competition und den CES Innovation Award.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1968542/image_5009324_42802643.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jackery-prasentiert-neue-modelle-auf-der-ces-2023-301703350.htmlPressekontakt:Tracy Wang,tracywang@jackery.comOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell