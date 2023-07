Jackery feiert den Nikola Tesla Day und gewährt zum Amazon Prime Day bis zu 40 % Rabatt auf ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) -Erfinder, Visionär, lang verkanntes Genie: Ohne Nikola Tesla wäre die Welt vielleicht eine andere, hat er doch das Zeitalter der Elektrizität eingeläutet. In Anerkennung seiner bahnbrechenden Beiträge feiert die Welt den Elektroingenieur am 10. Juli. Als führender Anbieter von mobilen, umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich zelebriert auch Jackery dieses Datum – und zwar mit Rabatten von bis zu 40 % auf ausgewählte Produkte zum Amazon Prime Day am 11. und 12. Juli, die teils bereits zum heutigen Nikola Tesla Day gelten.Jackery Explorer Modelle zum vergünstigten PreisZahlreiche Modelle aus dem Hause Jackery werden im Zuge des Amazon Prime Days und zu Ehren Nikola Teslas reduziert. So gibt es etwa die mobile Powerstation Explorer 1000 (https://www.amazon.de/Jackery-Tragbare-Powerstation-Explorer-1000/dp/B08RNSV6WJ?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1) feierliche 40 % günstiger. Sie hat eine Akkukapazität von 1.002 Wh unter der Haube und bietet bis zu sieben Geräten Anschluss. So wird sie beim Camping-Ausflug unter anderem mit zwei AC-Steckdosen und 1000 Watt Ausgangsleistung zur universalen Strom-Zentrale im kompakten Design. Anstelle der 1.249,00 Euro UVP zahlen Outdoor-Fans bis zum 12. Juli im Jackery-Shop auf Amazon (https://www.amazon.de/stores/JackeryInc/page/006B4FB9-9D95-492E-8394-DD7F88E9E0C1?ref_=ast_bln) lediglich 749,40 Euro.Auch die Explorer 500 (https://www.amazon.de/Jackery-Tragbare-Powerstation-Explorer-500/dp/B08RNMX123/ref=psdc_79899031_t1_B08RNSV6WJ) bringt Rabatte mit zur Elektro-Party. Sie bietet eine Akkukapazität von 518 Wh und eignet sich mit praktischem Klappgriff und geringem Gewicht von nur 6 kg besonders für Abenteuer im Freien. Auch hier können Interessierte im Rahmen der Aktion 40 % von den 659,99 Euro UVP abziehen. Wie auch bei der kleinsten Powerstation von Jackery, dem Explorer 240. Als ideales Einsteigermodell mit 240 Wh Akku versorgt sie Geräte wie Laptops, Kameras, Speaker oder Lampen unterwegs mit Strom. Dank ihres Gewichts von nur 3 kg, ist sie bei Ausflügen oder dem Picknick im Park ein guter Begleiter.Auch viele andere Jackery Powerstations, Solarmodule und Sets sind Teil der großen Nikola-Tesla-Rabatt-Aktion. So gibt es beispielsweise den Solargenerator 2000 Pro, bestehend aus Powerstation und tragbarem Solarmodul SolarSaga 200W, um 25 % reduziert für 2.174,25 Euro statt 2.899,00 Euro zum Amazon Prime Day. Wer schon eine Powerstation sein Eigen nennt, spart bei der Anschaffung weiterer Solarpanels und erhält auf die SolarSaga 80W 40 %, auf die SolarSaga 100W 30 % sowie auf die SolarSaga 200W 29 % Rabatt bei Bestellung über den Amazon-Shop von Jackery (https://www.amazon.de/stores/page/006B4FB9-9D95-492E-8394-DD7F88E9E0C1/?_encoding=UTF8&store_ref=SB_A06205218MUVMOH35LHI&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=c72a120b33c31e2f49f47aaf0afd6d92&hsa_cr_id=8610724470802&lp_asins=B08RNMX123%2CB08RNSV6WJ%2CB08RNVLLCS&lp_query=jackery&lp_slot=auto-sparkle-hsa-tetris&ref_=sbx_be_s_sparkle_lsi4d_logo&pd_rd_w=KtkOD&content-id=amzn1.sym.6f8b36f0-c2c9-44f2-97a8-5b151d2fc9c7%3Aamzn1.sym.6f8b36f0-c2c9-44f2-97a8-5b151d2fc9c7&pf_rd_p=6f8b36f0-c2c9-44f2-97a8-5b151d2fc9c7&pf_rd_r=T2SSCY9RPTH29VRNB9YW&pd_rd_wg=DjPYd&pd_rd_r=473baa50-688b-4e36-95f8-70845477eb59) am 11. und 12. Juli. Dort finden sich auch weitere Prime Day Angebote zur Pro-Serie.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2147391/Primeday.jpgjackery@konstant.deKontakt:Kontakt : Jackery Technology GmbHHahnstraße 70, 60528 Frankfurt am MainNadine Konstanty+4921173063360jackery@konstant.de View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jackery-feiert-den-nikola-tesla-day-und-gewahrt-zum-amazon-prime-day-bis-zu-40--rabatt-auf-ausgewahlte-powerstations-und-solargeneratoren-301871811.htmlOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell